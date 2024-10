Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrer schwer verletzt

Baden-Baden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag ein 16-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt. Eine Autofahrerin wollte nach ersten Erkenntnissen gegen 11:50 Uhr nach links in die Breisgaustraße einbiegen und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden Motorradfahrer. Dieser kam hierbei zu Fall und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 5.500 Euro geschätzt.

/na

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell