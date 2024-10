Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau/Kürzell - Diebstahlserie von E-Bikes, Hinweise erbeten

In den Gemeinden Nonnenweier, Allmannsweier und Kürzell kam es im September diesen Jahres zu einer Diebstahlserie von meist hochwertigen E-Bikes. Den bisherigen Erkenntnissen nach hielten sich zu den relevanten Tatzeiten eine Gruppe junger Männer in den Gemeinden auf, die sich für Gebäude interessierten, bei denen es später zu Diebstählen kam. Bevorzugte Objekte sind hierbei Anwesen, wie Garagen, Scheunen und Fahrradabstellplätze, deren Türen nicht verschlossen waren. Neben den hochwertigen E-Bikes und Pedelecs wurden unter anderem auch ein Stromaggregat und eine Kettensäge entwendet. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 07824 / 662991-0 zu melden.

Weiterhin weist die Polizei darauf hin:

- Schließen sie Gebäude, die sie als Abstellplatz für Fahrräder benutzen, auch nur für kurze Zeit, unbedingt ab! - Überwachungskameras mit guter Auflösung erleichtern die Identifizierung der Tatverdächtigen -Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material! Achten sie beim Kauf auf "geprüfte Qualität" - Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an oder mit anderen Rädern zusammen - auch in Fahrradabstellräumen oder wenn sie es nur "kurz" mal abstellen (anschließen, nicht nur abschließen). - Wenn Sie ein Elektrofahrrad abstellen, nehmen Sie wertvolle Zubehörteile wie den Akku und das Display unbedingt immer mit oder sichern Sie diese mit einem zusätzlichen stabilen Schloss. Die Akku-Schlösser vieler Elektrofahrräder reichen als Diebstahlschutz nicht aus. - Notieren Sie Rahmennummer, Marke und Typ Ihres Fahrrads in einem Fahrradpass und legen Sie ein aktuelles Foto Ihres Rads dazu oder benutzen Sie hierzu die digitale und kostenlose FAHRRADPASS-App. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

