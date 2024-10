Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Körperverletzung Platzverweis erteilt

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend hielten sich zwei 14-Jährige in der Hauptstraße auf Höhe eines Bistros am Bahnhof auf. Gegen 19:10 Uhr sollen die Mädchen von zwei Männern im Alter von 29 und 33 Jahren beleidigt worden sein. Ein 25-Jähriger, der den beiden Mädchen zu Hilfe kommen wollte, wurde von dem Duo körperlich angegangen. Beamte der Bundespolizei und des Polizeireviers Offenburg konnten die Männer feststellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten beide einen Platzverweis. Überdies erwartet sie eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell