BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 49-Jährigen in Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am frühen Mittwochmorgen, 22. November 2023 um 04:40 Uhr, einen 49-jährigen Polen als Fahrer eines in Kleve zugelassen Personenkraftwagen auf der Bundesstraße B 220 in Emmerich. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die polnischen Behörden ihn im Schengener Informationssystem mit einem Auslieferungshaftbefehl aufgrund von Eigentumsdelikten suchen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht. Die Generalstaatanwaltschaft Düsseldorf erließ nach Rücksprache daraufhin die Festhalteanordnung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle führte die Bundespolizei den Mann dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kleve zur Eröffnung des Haftbefehls vor.

