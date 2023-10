POL-W: W - Auffahrunfall auf der Heckinghauser Straße

Wuppertal (ots) - Ein Verantwortlicher der Gesamtschule an der Wupperstraße in Solingen informierte die Leitstelle der Polizei am späten Abend (22.10.2023) über eine per E-Mail eingegangene Bombendrohung. Daraufhin begann die Polizei mit umfangreichen Ermittlungs- und Suchmaßnahmen und sperrte bis zum Morgen den möglichen Gefahrenbereich am Schulgelände weiträumig ab. Bei einer Absuche des Geländes und des ...

