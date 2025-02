Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Seelbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gaggenau (ots)

Am Montagabend befuhr ein 32-jähriger Traktor-Fahrer mit einem voll beladenen Anhänger die L79A in Richtung Baden-Baden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte er dabei gegen 19:45 Uhr aufgrund mangelnder Ladungssicherung seitlich mit einem entgegenkommenden BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sich der 32-Jährige unerlaubt vom Unfallort. Mutmaßlich könnten im weiteren Verlauf seiner Fahrt noch weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein. Nun suchen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Zeugen oder weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer und bitten diese unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um sachdienliche Hinweise.

