Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Unfälle mit Fahrradbeteiligung zu Wochenbeginn

Jena (ots)

Am Montagvormittag kam es in Jena zu gleich drei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein Fahrrad und ein Pkw beteiligt waren. In der August-Bebel-Straße und in der Ernst-Häckel-Straße wurden die Radler jeweils von einem Pkw-Fahrer übersehen, sodass es zur Kollision kam. Beide Radfahrer waren 35 Jahre alt und erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. In der St.-Jacob-Straße nahm ein 41-Jähriger Zweiradler nicht ganz aufmerksam am Straßenverkehr teil und fuhr einem vor ihm bremsenden Pkw hinten auf. Auch dieser erlitt durch den Aufprall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell