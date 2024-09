Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind beim Spielen von Pkw erfasst

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Montagnachmittag (23. September) erlitt ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Die 9-Jährige hielt sich gegen 16.40 Uhr auf der Geilenkirchener Straße in Höhe eines Baustellengeländes auf. Zur gleichen Zeit war eine 48 Jahre alte Übach-Palenbergerin mit ihrem Pkw auf der Geilenkirchener Straße aus Fahrtrichtung Palenberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen unterwegs. Laut Zeugenaussagen lief das Mädchen plötzlich hinter einem Ball her, der auf die Straße rollte. Die Pkw-Fahrerin bremste noch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Kind wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich so schwer, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls vor Ort medizinisch behandelt werden.

