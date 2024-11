LPI-J: Verärgerte Frau zerkratzt Auto

Weimar (ots) - Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes wurde in Taubach in einen Kindergarten eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten dafür ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Es blieb beim Sachschaden am Fenster in Höhe von etwa 600 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

