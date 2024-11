Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch bei laufendem Betrieb

Apolda (ots)

Bei laufendem Betrieb wurde heute in eine Firma in Oberroßla eingebrochen. Der Einbruch muss in der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 3:30 Uhr stattgefunden haben. Der oder die Täter haben eine Scheibe eingeschlagen und haben sich in die Büroetage begeben. Was der oder die Diebe gestohlen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein weiterer Einbruch fand ebenfalls in der Nacht von Sonntag zu Montag statt. Hier sind ein oder mehrere Unbekannte in die Büroräume der Brauerei in Apolda eingebrochen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

