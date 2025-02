Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt-Niederbühl - Diebstahl

Rastatt (ots)

Am Montagabend soll ein 37-jähriger Kunde eines Supermarktes in der Murgtalstraße in Streit mit zwei Männern geraten sein. Nachdem die 36- und 37-jährigen Kontrahenten den Mann vor dem Markt körperlich angegangen sein sollen, wurde dessen Handy beschädigt und die soeben gekauften Lebensmittel entwendet. Der Bestohlene konnte die Männer zuvor mit seinem Handy ablichten. Anhand der Videoaufnahmen konnten die alarmierten Polizeibeamten die beiden Tatverdächtigen, aufgrund eines Einsatzes durch das Polizeirevier Rastatt am Tag zuvor, identifizieren. Die beiden erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Diebstahl. /vo

