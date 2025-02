Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ingewahrsamnahme nach Widerstand und Körperverletzung

Kehl (ots)

Eine Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Kehl endete für einen 59-jährigen Mann im polizeilichen Gewahrsam. Der alkoholisierte Tatverdächtige soll Sonntagnacht kurz nach 0:30 Uhr einer Passantin einen Kopfstoß versetzt haben. Eine aufmerksame Zeugin informierte umgehend eine in der Nähe befindliche Polizeistreife. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 59-Jährige zunehmend aggressiv. Als die Beamten daraufhin seine Ingewahrsamnahme anordneten, versuchte er zu fliehen - jedoch ohne Erfolg. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme widersetzte sich der Mann heftig, wodurch er selbst und zwei Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt wurden. Er wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle. Nun muss er sich wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

