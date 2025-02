Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Baden-Baden, Oos (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am späten Freitagabend von Sinzheim nach Baden-Baden Oos sind die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf der Suche nach Zeugen und Geschädigten. Die Beamten wollten gegen 23.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße den Fahrer eines grauen BMW kontrollieren, der mit durchdrehenden Reifen Kreise drehte. Eine Person stand außerhalb und filmte das Geschehen. Als die beiden Männer den mit Blaulicht anfahrenden Streifenwagen bemerkten, stieg der Filmende sofort in den BMW ein. Der Fahrer des Wagens beschleunigte stark in Richtung L80 Baden-Baden Oos und überfuhr dabei die an den Parkplatz angrenzende Böschung. Anschließend überholte er mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern mehrere Verkehrsteilnehmer außer- und innerorts. In der Sinzheimerstraße wurde die Hinterherfahrt aufgrund eines zu hohen Risikos und der Gefährdung Dritter abgebrochen. Im Zuge der folgenden Ermittlungen Fahndung konnten die mutmaßlichen Verantwortlichen ausfindig gemacht werden. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährlichen Fahrmanöver des BMW-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, unter der Telefonnummer 07221 680-0 Kontakt aufzunehmen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell