POL-OG: Muggensturm - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Muggensturm (ots)

Am Sonntagmorgen sollen sich bislang unbekannte Täter gegen 08:30 Uhr Zutritt zu einem Grundstück in der Wilhelmstraße verschafft haben. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten diese dort die Scheibe der Haustür. Eine Fahndung, welche in der Umgebung des Gebäudes durchgeführt wurde, blieb ohne Erfolg. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.

