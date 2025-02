Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Bei Flucht vor Polizei Straßenschild gerammt: Führerschein weg

Ortenberg (ots)

Die Flucht eines 51 Jahre alten Autofahrers vor der Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in der Eschbachstraße mit dem Verlust seines Führerscheins und einem Schaden von rund 7.000 Euro ein unrühmliches Ende gefunden. Der VW-Lenker sollte kurz nach 2 Uhr in der Straße "Im Lindle" von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Anstatt den Anhaltesignalen Beachtung zu schenken, beschleunigte der 51-Jährige seinen Wagen und versuchte über verschiedene Straßen im dortigen Wohngebiet zu entkommen. Mit überhöhter Geschwindigkeit kam der VW-Fahrer an der Ecke "Joseph-Vollmer-Straße / Eschbachstraße" von seiner Fahrspur ab und rammte ein Straßenschild. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann im Zuge einer anschließenden Kontrolle einen Wert von annähernd zwei Promille. Neben der Schadensregulierung steht dem Unfallverursacher überdies ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ins Haus.

