Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Pkw überschlägt sich!

Offenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam ein 25-jähriger Führer eines Pkw BMW in einer langgezogenen Linkskurve der B3 von Friesenheim kommend von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich hierbei und kam mehrere Meter in einem Acker zum Liegen. Der Fahrzeugführer erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Offensichtlich stand der Fahrzeuglenker zum Unfallzeitpunkt unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg sowie des Polizeireviers Lahr waren mehrere Stunden mit der Aufnahme des Sachverhaltes betraut.

