Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Raub auf Parkplatz

Offenburg (ots)

Ein 60-jähriger Mann soll am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Englerstraße, durch einen unbekannten männlichen Täter zuerst beleidigt und in der Folge umgeworfen worden sein. Auf dem Boden liegend soll dem 60-Jährigen im Anschluss aus dessen Geldbeutel Bargeld entwendet worden sein. Anschließend entfernte sich der Angreifer zu Fuß in Richtung Bundesstraße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, schwarze Haare, bekleidet mit Jeans und einem Hemd. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 zu melden. /vo

