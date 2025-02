Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Verkehrsunfall

Steinmauern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Steinmauern und Ötigheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftrad und einem PKW. Der 22-jährige Lenker des Zweirades soll die K3718 aus Steinmauern kommend befahren haben und an der Kreuzung in Fahrtrichtung Ötigheim abgebogen sein. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die 30-jährige VW-Fahrerin. Es kam daraufhin zu einem Zusammenstoß, woraus leichte Verletzungen bei dem Mann und ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. Das Kraftrad des Mannes musste, aufgrund austretender Betriebsstoffe, abgeschleppt werden.

/lu

