Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Gernsbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Arbeitsunfall auf einem unwegsamen Gelände westlich von Obertsrot. Ersten Erkenntnissen zufolge sollten Strommasten ausgetauscht werden. Dabei wurde ein 51-jähriger Mann von einem Mast am Rücken getroffen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeiposten Gernsbach haben die Untersuchungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell