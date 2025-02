Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Hochwertige Ladung gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Achern (ots)

Ein mit mehreren Tausend elektronischer Markengeräte beladener Sattelzug ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Parkplatz "Am Achernsee" in das Visier von Dieben geraten. Die bislang unbekannten Langfinger haben hierbei die Ladefläche eines dort abgestellten Sattelzugs gewaltsam geöffnet und im Anschluss die hochwertigen Elektrogeräte gestohlen. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist noch unklar. Ebenso ist der Wert der Beute noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung und bitten unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen sowohl in Bezug auf Personen, als auch zu Fahrzeugen.

/wo

