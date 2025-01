Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Getankt und vergessen die Zapfpistole zurückzuhängen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (26.01.2025), gegen 14.30 Uhr, verließ ein Autofahrer eine Tankstelle in der Bergiusstraße, ohne vorher die Zapfpistole aus seinem Fahrzeug zu entfernen. An der Zapfsäule entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Nachdem er vor Ort niemanden antraf, meldete sich der 33-Jährige Verursacher aber erst tags darauf bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 33-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell