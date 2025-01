POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Autofahrer alkoholisiert

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am gestrigen Sonntag (26.01.2025) verhinderten Polizeibeamte, dass ein 45-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto fährt. Gegen 11.00 Uhr teilte eine Anwohnerin mit, dass ein Mann seit längerem bei laufendem Motor in seinem Auto in der Ulmer Straße sitzt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Mann im Auto fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. ...

mehr