POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Samstag (25.01.2025), gegen 22.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ein Fahrzeug in der Straße "Hinter den Gärten". Der Fahrradfahrer fuhr offenbar an dem Pkw vorbei und schlug gegen den Außenspiegel. Dieser ging dabei zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

