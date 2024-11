Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Unbekannter fährt gegen Buswartehäuschen und entfernt sich unerlaubt - Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 16:00 Uhr hat ein Unbekannter in der Rothauser Straße in Grafenhausen ein Bushaltestellenhäuschen angefahren und hohen Sachschaden verursacht. Der unbekannte Fahrer eines grauen Ford Mustangs fuhr auf der Rothauser Straße in Richtung Birkendorf. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte mit dem dortigen Bushaltestellenhäuschen und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ein in unmittelbarer Nähe geparktes Auto wurde durch umherschleudernde Teile beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird nach ersten Einschätzungen auf etwa 10000 Euro geschätzt. Wer Angaben zum grauen Ford Mustang oder zum Unfall machen kann, möge sich bitte mit dem Polizeiposten Bonndorf, 07703 9325-0, in Verbindung setzen. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, Hinweise entgegen.

