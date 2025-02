Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt

6. Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach der Festnahme und Inhaftierung eines 42 Jahre alten Mannes im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt im Bereich der Unionrampe am Dienstag vor einer Woche (11. Februar 2025), wird die Arbeit der Ermittler noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Vordergrund stehen nun die Rekonstruktion des Tatgeschehens und die bislang gesicherten Spuren beweiskräftig mit dem Tatverdächtigen in Zusammenhang zu bringen. Hierzu wurden unter anderem Bildaufnahmen gefertigt, um den Tatort virtuell darstellen zu können. Es fanden dort am Montag (17. Februar 2025) in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg auch weitere kriminaltechnische Nacharbeiten statt. Die Wohnung des 42-Jährigen ist nach wie vor beschlagnahmt. Der in Frankreich geborene deutsche Staatsangehörige hat sich noch immer nicht zum Tatvorwurf eingelassen. Neben dem Tatvorwurf des Mordes könnte der Beschuldigte zugleich den Tatbestand eines Schwangerschaftsabbruchs verwirklicht haben. Inwieweit der Tatverdächtige allerdings Kenntnis von der Schwangerschaft des Opfers hatte, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die umfangreich geführten Ermittlungen haben ferner noch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter nach der durchgeführten Gefährder- und Gefährdetenansprache im Juni 2024 noch irgendeine Verbindung bestanden hat. Trotzdem ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der 42-Jährige sein Opfer gezielt aufgesucht und es sich bei der Getöteten, aufgrund der therapeutischen Vorbeziehung sowie der damit einhergehenden entwickelten Aggressionen, nicht um ein willkürliches Opfer gehandelt hat. Entgegen anderslautenden Informationen fanden an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen neben der Festnahme im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt keine weiteren Polizeieinsätze statt. Nach den ersten Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung kann gesagt werden, dass die 37-Jährige aufgrund ihrer erlittenen Stichverletzungen auch dann nicht zu retten gewesen wäre, wenn bereits bei ihrer ersten Entdeckung um 18:30 Uhr sofort ärztliche Hilfe zur Verfügung gestanden hätte.

/wo

Pressemitteilung vom 12.02.2025, 16:38 Uhr

Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt / 5. Nachtragsmeldung

Offenburg Die Ermittlungen der Beamten der Soko Rampe brachten die Polizei mittlerweile auf die Spur eines möglichen Tatverdächtigen. Der 42 Jahre alte Deutsche wurde am Mittwochmittag an seiner Wohnanschrift in der Offenburger Weststadt durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme wurde niemand verletzt. Inwiefern der Tatverdächtige mit der toten Frau in Verbindung steht, ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Recherchen.

/ya

Pressemitteilung vom 12.02.2025, 12:02 Uhr

Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt / 4. Nachtragsmeldung

Offenburg Seit dem Vorfall am Dienstagabend erfolgten umfangreiche Überprüfungen und Kontrollen im gesamten Stadtgebiet. Auch durch eine Befragung der unmittelbaren Nachbarschaft erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise, die zur Klärung der Tat und zur Täteridentifizierung führen sollen. Zwischenzeitlich liegen Zeugenhinweise vor, dass die Frau bereits um 18.30 Uhr im Bereich des Tatorts liegend gesehen wurde. Der in unmittelbarer Nähe des Tatorts abgestellte Pkw des Opfers wurde zum Zwecke der Spurensicherung polizeilich beschlagnahmt. Im Verlauf des Vormittags wurde eine Obduktion der Frau anberaumt. Um ihre Identität abschließend verifizieren zu können, stehen die Ermittler der Kriminalpolizei auch in engem Austausch mit französischen Behörden.

/ya

Pressemitteilung vom 12.02.2025, 10:37 Uhr

Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt / 3. Nachtragsmeldung

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine 37 Jahre alte Frau. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die aus Frankreich stammende Psychotherapeutin auf dem Nachhauseweg von der Arbeit befand, als sich der Angriff ereignete. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Zur Klärung der genauen Todesursache und zur endgültigen Identifizierung der Frau wurde noch in der Nacht ein Rechtsmediziner hinzugezogen.

Im Laufe des Mittwochmorgens wird der Tatortbereich nach weiteren Spuren und möglichen Tatmitteln umfangreich abgesucht. Hierzu wurden zusätzliche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen.

/ya

Pressemitteilung vom 12.02.2025, 09:11 Uhr

Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt / 2. Nachtragsmeldung

Auch in der Nacht liefen die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen unter Hochdruck weiter. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben zur Klärung der Umstände die Sonderkommission "Rampe" eingerichtet. Bislang gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Diese Spuren werden konsequent verfolgt, es wird jedoch nach wie vor in alle Richtungen ermittelt. Die insgesamt über 60 Beamten der Soko "Rampe" bitten weiterhin um Zeugenhinweise, jede noch so unbedeutend erscheinende Beobachtung könnte sich im Nachhinein zur heißen Spur entwickeln. Hierbei stellen die Ermittler der Kripo erneut folgende Frage:

Wer hat im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr im Bereich der Unionrampe und dem Rée Carré verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen.

/ya

Pressemitteilung vom 11.02.2025, 21:44 Uhr

Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt / 1. Nachtragsmeldung

Gegen 19.15 Uhr ging der Hinweise der Zeugin über die schwer verletzte Frau telefonisch bei der Polizei ein. Augenscheinlich wurde im Vorfeld gewaltsam auf diese eingewirkt. Die Hintergründe des Vorfalls sind aktuell unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Kriminaltechniker sind momentan vor Ort mit der Spurensicherung beschäftigt. Die großangelegten Fahndungsmaßnahmen dauern an. Zeugen, die bereits im Vorfeld des Auffindens rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 dringend um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Ursprungsmeldung vom 11.02.2025, 20.38 Uhr

Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt

Eine Zeugin wurde am Dienstagabend auf einem Weg zwischen der Hauptstraße und der Unionrampe auf eine schwer verletzte Frau aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die hinzugeeilten Einsatzkräfte leiteten unmittelbar Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die Aufgefundene erlag jedoch kurz darauf ihren schweren Verletzungen. Nach derzeitigem Sachstand wird davon ausgegangen, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. In Diesem Zusammenhang laufen aktuell großangelegte Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Tatorts. Mögliche Zeugen werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 dringend um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell