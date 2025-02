Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Lauter Knall

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine mutmaßliche Explosion herbeigeführt. Ein Zeuge meldete gegen 00:15 Uhr laute Knallgeräusche in der Innenstadt, im Bereich der Spitalstraße. Beim Eintreffen der Polizeistreifen stellten die Beamten eine Rauchentwicklung fest. Nach bisherigen Erkenntnissen sind mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Bereits in der Nacht zuvor gab es Meldungen über laute Knallgeräusche im Bereich Hohberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind dort keine Sachschäden entstanden. Verursacher konnten bisher nicht festgestellt werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell