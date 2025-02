Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Biberach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall an einem Steilhang "Am Priesen" parallel der B3 wurde am Mittwochmorgen ein Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 44-Jährige gegen 8:20 Uhr von einem Baum erfasst. Anschließend blieb der schwer verletzte Arbeiter unter dem Kirschbaum liegen. Nach erfolgter Bergung durch Einsatztkräfte der Feuerwehr wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell