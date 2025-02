POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Am Dienstagmorgen kam es an der Einmündung L75/K3758 - zwischen Söllingen und Hügelsheim - zu einem Verkehrsunfall, der die Beamten der Polizei Bühl in Aktion rief. Gegen 6 Uhr soll ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden Ford-Fahrers missachtet haben, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte. Beide Fahrer kamen ohne Verletzungen davon. Der ...

