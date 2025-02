Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Fußgänger von Kleintransporter erfasst -Nachtragsmeldung-

Achern (ots)

Der 66-Jährige Fußgänger, der am Samstagabend bei einem Unfall schwer verletzt wurde, ist am Montag in einem Krankenhaus seinen erlittenen Verletzungen erlegen.

/wo

Pressemitteilung vom 16.02.2025, 0:55 Uhr

Achern, L87 - Fußgänger von Kleintransporter erfasst

Achern Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend auf der L87 zwischen Achern und Kappelrodeck. Als gegen 18:15 Uhr ein 66-Jähriger zu Fuß die Fahrbahn querte, wurde dieser von einem Opel Movano erfasst. Der schwer verletzte Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden an dem Opel wird auf rund 8.000 Euro geschätzt, dessen ebenfalls 66-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die L87 war für rund fünf Stunden voll gesperrt. Neben der Verkehrspolizei Baden-Baden, die unter Hinzuziehung eines Unfallgutachters die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen hat, waren auch Beamte des Polizeireviers Achern, das THW Achern, die Straßenmeisterei Bühl und ein Rettungswagen sowie Rettungshubschrauber im Einsatz.

/CAS

