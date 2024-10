Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (14.10.2024) schlugen vier unbekannte jugendliche Täter gegen mehrere Autos in der Curtiusstraße.

Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Zeuge die vier Täter dabei, wie diese gegen mehrere parkende Autos schlugen. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Es entstand kein Sachschaden an den Fahrzeugen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung und bittet daher um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag (12.10.2024) bis Montag (14.10.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen Renault in der Weiherstraße.

Gegen 20.00 Uhr parkte eine 21-Jährige ihren Renault am Straßenrand. Als diese am Montag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an den Reifen fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell