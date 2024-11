Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Pustleben (ots)

Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen im Landkreis Nordhausen ereignete. Ein Autofahrer befuhr gegen 5.20 Uhr die Sondershäuser Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Auto, welches die Untere Halle-Kasseler-Straße aus Richtung Nordhausen kommend befuhr. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt noch nicht in Betrieb. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, diese waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell