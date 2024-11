Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf Parkplatz - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots)

Einen erheblichen Sachschaden verursachte ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall Anfang November in Mühlhausen. Zwischen Dienstag, 5. November, 18 Uhr, und Mittwoch, 6. November, 8.30 Uhr, kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit einem roten Ford, welcher auf dem Parkplatz am Blobach abgestellt war. Der Verursacher verließ anschließend entgegen seiner gesetzlichen Pflicht unerlaubt die Unfallstelle. Am Ford entstanden erhebliche Schäden an beiden rechten Fahrzeugtüren und am Schweller. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0287101

