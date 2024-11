Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Körner (ots)

In der vergangenen Nacht, kurz nach 4.30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie sich zwei unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die Diebe versuchten, den Automaten gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Dennoch wurde der Automat erheblich beschädigt und war nicht mehr funktionsfähig. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Polizeibeamten den beiden Tätern nicht mehr habhaft werden. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0305397

