Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Bad Liebenstein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntag gegen 23:50 Uhr über ein Nebengelass in ein Zweifamilienhaus in der Grumbachstraße in bad Liebenstein ein. Über den Dachboden gelangte er in das Wohnhaus. Durch den Krach schreckte ein Bewohner auf und verschreckte den Einbrecher. Er konnte unerkannt flüchten. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0272678/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

