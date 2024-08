Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. August 2024, gegen 12:50 Uhr, stellten Beamte der Polizei Wildeshausen einen 63-jährigen Mann in Harpstedt fest, der zuvor einen Verkehrsunfall mit seinem Ford verursachte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Der 63-jährige befuhr den 'Neuer Holzhauser Kirchweg' in Richtung Harpstedt, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen geriet und in der Folge mit einem Findling kollidierte. Der Pkw-Fahrer setzte die Fahrt zunächst fort, bis er schließlich in einem Gebüsch zum Stillstand kam.

Nachdem der Pkw nicht mehr fahrbereit war, verließ der 63-jährige sein Fahrzeug und entfernte sich fußläufig vom Unfallort. Die Beamten der Polizei trafen den Pkw-Fahrer kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe an. Im Rahmen des Gespräches wurde bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der 63-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen den Pkw-Fahrer wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell