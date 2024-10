LPI-SHL: Schwerer Unfall im Berufsverkehr

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag- bis Sonntagmorgen einen Baucontainer, der auf einer Baustelle in der Charlottenstraße in Meiningen steht, auf. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0271511/2024. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

