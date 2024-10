Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Neukirchen-Vluyn (ots)

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen. Die Täter schlugen am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 19.55 Uhr das Kellerfenster des Hauses ein, das am Waldmannsweg liegt. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar.

Einem Spaziergänger waren gegen 19.55 Uhr auf der Straße "An der Ley" zwei Männer aufgefallen, die aus einem Garten flüchteten. Als er die Männer ansprach, reagierten sie nicht. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei. Die beiden Männer beschreibt der Zeuge jeweils so: circa 1,90 Meter groß, schlank, ausgestattet mit dunklen Basecaps und dunkler Kleidung.

Die Polizeiwache Süd in Moers bittet weitere Zeugen, dass sie sich mit ihr unter der Telefonnummer 02841/171-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref. 241017-2119)

