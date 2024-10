Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 56-Jährige verhindert Taschendiebstahl - Täterinnen können fliehen

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 15.00 Uhr, kam es in einer Buchhandlung auf der Neustraße zu einem Taschendiebstahl. Zwei unbekannte Frauen lenkten eine 87-jährige Duisburgerin ab, während eine weitere unbekannte Frau den Rollator der 87-Jährigen durchsuchte und die darin befindliche Geldbörse an sich nahm.

Dies beobachtete die 56-jährige Tochter der Geschädigten, die sich in unmittelbarer Nähe befand und die unbekannte Täterin am Arm festhielt. Diese ließ die Beute sofort fallen und wandte sich aus ihrer Jacke, um die Flucht in Richtung Friedrich-Ebert-Straße anzutreten. Mit ihr verließen auch die beiden anderen, unbekannten Frauen das Geschäft.

Die Geschädigten riefen die Polizei und erstatteten Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls übernommen. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622-0 zu melden.

Wer kann Hinweise zu folgenden Personen geben:

1. Täterin:

- weiblich - ca. 20 - 30 Jahre alt - 165 - 170 cm groß - schlank - lange schwarze Haare - dunkel gekleidet

2. vermutliche Komplizinnen

- beide weiblich - ca. 30 Jahre alt - dunkle Haare - eine Komplizin plump mit heller Jacke

