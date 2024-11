Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit einem 12-jährigen Mädchen

Warstein - Allagen (ots)

Am Freitag, 15.11.2024, um 06:40 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Warsteiner die Möhnestraße in Allagen in Richtung Niederbergheim. In Höhe der Dorfstraße übersah er ein bereits auf dem Fußgängerüberweg befindliches 12-jähriges Mädchen aus Allagen. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge das Mädchen leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell