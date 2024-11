Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw total beschädigt nach Unfall auf der B1

Geseke (ots)

15.11.2024, um 12:40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Geseker die B1 in Richtung Erwitte. Vom Gelände der STAR-Tankstelle fuhr zeitgleich eine 82-jährige Gesekerin mit ihrem Smart, ohne den Vorrang des Mannes zu beachten. Aufgrund der Erkenntnisse der Polizei sei die 82-jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, so dass der Geseker keinerlei Chancen hatte den Unfall zu vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 45-jährige Geseker wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus untersucht. Die 82-jährige gab technische Probleme ihres Pkw als Unfallursache an. Zur Begutachtung durch einen Sachverständigen wurde das Fahrzeug durch die Polizei sichergestellt.

