LPI-NDH: Einbrecher in unbewohntem Wohnhaus

Nordhausen (ots) - Bereits am Montag berichtete die Polizei über die Kabeldiebstähle an mehreren Ladesäulen im Nordhäuser Stadtgebiet. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5916623 Am Montagabend nahm die Polizei eine weitere Anzeige auf. Bislang Unbekannte hatten die Kabel mehrerer Ladesäulen, die sich auf einem Parkplatz in der Reichsstraße befinden, gewaltsam entfernt und anschließend entwendet. ...

mehr