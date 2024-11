LPI-NDH: Erneut Kabel von Ladesäule entwendet

Steinheuterode (ots) - Im Eichsfeldkreis kam es am Montagabend zu einem Feuer, welches einen hohen Sachschaden zur Folge hatte. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet eine Lagerhalle gegen 21.40 Uhr in der Dorfstraße in Brand. Die Flammen griffen zudem auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses über. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an. Die ...

