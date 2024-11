Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Mehrfach Kabel von Ladesäulen entwendet

Nordhausen (ots)

Unbekannte Diebe machten sich am vergangenen Wochenende gleich an drei Ladesäulen im Nordhäuser Stadtgebiet zu schaffen. Zwischen dem vergangenen Samstag und Montagmorgen entwendeten Unbekannte die Kabel mehrerer Ladesäulen gewaltsam und entwendeten diese. Vom Kabeldiebstahl betroffen war eine Ladesäule im Bereich eines Autohauses in der Helmestraße, eine Säule im Bereich eines Baumarktes An der Helme sowie eine an einem Einkaufsmarkt in der Straße der Opfer des Faschismus befindliche Ladesäule. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wem ist etwas aufgefallen? Wer hat Personen bemerkt, welche sich an den Ladesäulen zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

