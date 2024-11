Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Montag, den 4. November, ereignete. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr zwischen 11.57 Uhr und 13.42 Uhr die Straße Bastmarkt in Richtung der Kreuzung Bastmarkt. Im Streckenabschnitt der Feuerwehrausfahrt und der Wahlstraße kam der unbekannte Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei ordnungsgemäß auf dem Gehweg abgestellten Pkw. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizeibeamten sicherten an der Unfallstelle ein abgerissenes Spiegelteil des Verursacherfahrzeuges. Dieses wurden an verschiedenen VW-Modellen verbaut, wie dem VW Golf IV mit mehreren Varianten, Cabriolet oder Touran in den Baujahren 2009 bis 2015. Wer hat den Unfall bemerkt und kann Hinweise geben? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0285138

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell