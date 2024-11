Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Buntmetall-Diebstahl

Sollstedt (ots)

Eine erhebliche Menge an Buntmetall erbeuteten bislang Unbekannte im Landkreis Nordhausen. Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf ein Firmengelände Am Flughafen und drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein. Der Wert der entwendeten Buntmetalle beläuft sich den Ermittlungen zufolge auf einen sechsstelligen Bereich. Es ist anzunehmen, dass die Täter das Beutegut in einem Fahrzeug abtransportierten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen? Wer kann sonst Angaben machen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0305886

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell