POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Gernsbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Arbeitsunfall auf einem unwegsamen Gelände westlich von Obertsrot. Ersten Erkenntnissen zufolge sollten Strommasten ausgetauscht werden. Dabei wurde ein 51-jähriger Mann von einem Mast am Rücken getroffen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die ...

