POL-GM: Unfall auf spiegelglatter Straße in Nümbrecht

Gummersbach (ots) - In der Zeit von 14:30 Uhr am Dienstag (04. Februar) und 09:00 Uhr am Mittwoch (05. Februar) versuchten Kriminelle in ein Einfamilienhaus in Gummersbach-Berghausen, unweit der Hauptstraße, einzubrechen. Ein Aufhebeln der Haustüre schlug fehl, die Einbrecher gelangten nicht in das Gebäude und flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer ...

mehr