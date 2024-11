Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241127-3: Betrüger scheiterten mit mieser Masche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Senior wurde misstrauisch

Betrüger haben am Dienstagabend (26. November) versucht, mit Hilfe einer dreisten Lüge an das Geld eines Seniors (85) in Erftstadt zu gelangen. Der Senior soll gegen 19.30 Uhr einen Anruf mit unbekannter Nummer erhalten haben. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Er habe von einem Verkehrsunfall berichtet, den die Tochter des 85-Jährigen verursacht haben soll. Er solle nun eine Kaution zahlen, um seine Tochter vor einer Haft zu bewahren. Es würde zeitnah jemand vorbeikommen, um das Geld abzuholen.

Der Senior habe während des Gespräches bereits Ungereimtheiten festgestellt und wurde misstrauisch. Er habe sich dann an die Polizei über den Notruf 110 gewandt.

Polizisten fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an.

Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus und gehen Sie nie auf die vorgetragenen Forderungen ein. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich in Telefonaten nicht unter Druck setzen und legen Sie stattdessen auf. Kontaktieren Sie die Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese von der Telefonauskunft geben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall über den Notruf 110 an die Polizei. (rs)

