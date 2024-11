Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241127-1: 17-Jähriger flüchtete mit Auto vor Verkehrskontrolle und kollidierte mit Streifenwagen - Krankenhaus

Frechen (ots)

Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

In der Nacht zu Mittwoch (27. November) ist ein Autofahrer (17) mit drei Begleitern (17, 17, 16) vor einer Polizeikontrolle in Kerpen geflüchtet und kurz darauf mit einem abgestellten Streifenwagen in Frechen kollidiert. Dabei zogen sich der Autofahrer sowie zwei Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik und die weiteren Verletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Unfallstelle zur Verkehrsunfallaufnahme und der notwendigen Räumungsarbeiten bis etwa 7.30 Uhr ab.

Gegen 2 Uhr beabsichtigten Polizisten den Autofahrer an einem Parkplatz im Bereich der Straße "Am Hahnenwall" in Kerpen zu kontrollieren. Der Autofahrer missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten, beschleunigte seinen Audi und fuhr über die Landesstraße (L) 163, die Heerstraße, Maximilianstraße auf die L 496 davon. Während der Flucht missachtete der Autofahrer eine Rotlicht zeigende Ampel und beschleunigte das Auto weiterhin stark.

Weitere Polizisten beabsichtigten den Flüchtigen zu stoppen und stellten in Höhe der Kreuzung der Berrenrather Straße einen Streifenwagen mit Blaulicht auf die Rechtsabbiegerspur der L 496, Fahrtrichtung Frechen ab. Kurze Zeit später kollidierte der Audi aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache mit dem durch Scheinwerfer und Blaulicht erkennbar gemachten Streifenwagen, prallte links gegen eine Leitbarke und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Polizisten eilten umgehend zu dem Auto und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Weitere Polizisten sperrten die Unfallstelle ab, stellten den Audi sicher und nahmen den Verkehrsunfall auf. Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Köln unterstützten die Einsatzkräfte aus dem Rhein-Erft-Kreis. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten Streifenwagen, sowie den Audi ab. Experten einer Fachfirma reinigten die Straße. Der 17-jährige Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen verschiedene Verkehrsdelikte in einem Verfahren verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell