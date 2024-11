POL-REK: 241126-2: Zwei Ladendiebe festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die am Freitag (22. November) und am Samstag (23. November) in zwei Einfamilienhäuser in Pulheim und Bergheim eingedrungen sein sollen. In einem weiteren Fall in Pulheim störte ein Nachbar einen mutmaßlichen Täter an einer Balkontür. Der etwa 180 Zentimeter große und schlanke Unbekannte, bekleidet ...

mehr